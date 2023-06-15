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Силуанов назвал увеличение доли в "мировом экономическом пироге" главная задачей России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что главная задача РФ состоит в увеличении своей доли в «мировом экономическом пироге». Об этом Силуанов заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

Силуанов назвал главную экономическую задачу России
© РИА Новости

По его словам, страна за прошедший год смогла выработать «антитела к новой реальности». При этом глава российского Минфина отметил, что мировая оказалась болезненной для стран, которые ранее были лидерами.

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«Наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом «мировом экономическом пироге», мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», — сказал Силуанов.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что правительство рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний. По словам министра, этот закон коснется представителей бизнеса с прибылью более 1 млрд рублей.

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