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Презентация нейросети «Жириновский» прошла в рамках ПМЭФ

Презентация новой нейросети «Жириновский» состоялась на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Презентация нейросети «Жириновский» прошла в рамках ПМЭФ
© РИА Новости

«Этот проект сегодня готов. Виртуальный Жириновский, кибер-Жириновский, искусственный интеллект Жириновский - можно называть по-разному. Сегодня та нейросеть, тот продукт в сфере искусственного интеллекта, который уже на сегодня существует, представляется вашему вниманию», - заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что этот проект опережает время.

«Проект нуждается, безусловно, в поддержке. <…> Он не имеет аналогов, действительно тот продукт, в котором взращиваются политика, искусственный интеллект, сегодняшние нейросети. Надеюсь, у проекта очень серьезное будущее», - пояснил Слуцкий.

Как отмечается в материалах пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме, алгоритм уже успешно прошел первичное обучение на массиве научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений Владимира Жириновского, и работа еще продолжается.

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