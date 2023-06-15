Презентация нейросети «Жириновский» прошла в рамках ПМЭФ

«Этот проект сегодня готов. Виртуальный Жириновский, кибер-Жириновский, искусственный интеллект Жириновский - можно называть по-разному. Сегодня та нейросеть, тот продукт в сфере искусственного интеллекта, который уже на сегодня существует, представляется вашему вниманию», - заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.