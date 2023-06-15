Суверенным странам нужно искать средства расчетов и платежей, которые стали бы альтернативой доллару, и в целом формировать новую международную финансовую систему. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в нынешних условиях государствам важно развивать новые формы взаимодействия, чтобы продвигать национальные интересы.

"Одним из важнейших и приоритетных [векторов] является необходимость создания новых, альтернативных международных расчетных и платежных средств. А если говорить по-крупному, как сказал коллега из Венесуэлы, фактически [речь идет о] создании новой архитектуры международной финансовой валютной системы", - отметил Вахруков.

Он констатировал, что мировое сообщество оказалось перед новыми вызовами и "находится на стадии перехода в новый формат взаимодействия".