«Росконгресс» договорился на ПМЭФ о сотрудничестве с киргизскими предпринимателями

На ПМЭФ-2023 состоялась встреча между представителями Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) и фондом «Росконгресс», на которой президент КСПП Данила Ибраев и директор фонда Александр Стуглев подписали соглашение о сотрудничестве. В нём определены направления совместной работы России и Киргизии. Они касаются взаимодействия политиков, бизнесменов и экспертов двух стран.

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Что даст соглашение «Росконгресса» с КСПП

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По словам Александра Стуглева, соглашение позволит закрепить существующие и образовать новые долгосрочные связи между представителями бизнес-сообществ Киргизии и России.

Важной составляющей будет участие сторон в общих проектах международного уровня. Это расширит взаимодействие в разных сферах: инвестиционно-финансовой, экспортно-импортной, туристической и культурной.

А ещё, как отметил Данила Ибраев, благодаря реализации новых проектов появятся дополнительные рабочие места и вырастет уровень жизни граждан.

В рамках соглашения стороны также будут активно обмениваться информацией и консультироваться по поводу организации деловых мероприятий.

О ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). 26-й по счёту ПМЭФ проходит 14–17 июня 2023 года. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

На площадке встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают сотни участников. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ подписали несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму более $600 млрд. В 2022 году на ПМЭФ было подписано 695 соглашений на общую сумму 5,6 трлн рублей.