В России оценили перспективы возврата к плановой экономике

Плановая экономика не позволит бизнесу и предпринимательству активно развиваться и приносить прибыль России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы возврата к действовавшей в СССР экономической модели.

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Возможно ли возрождение плановой экономики

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«Плановая экономика по образцу Советского Союза на сегодняшний момент в Российской Федерации невозможна. Мы в Комитете [Госдумы] по экономической политике всегда готовы обсуждать вопросы стратегического планирования, но не пошаговое детальное руководство для каждой отрасли и каждого предприятия. Это избыточная функция, которая не присуща государству. Государство должно создавать условия для развития, привлекательные режимы для инвестиций, стимулировать как российский бизнес, так и наших зарубежных партнеров к проявлению предпринимательской активности», — объяснил депутат.

Исключением из правил Артем Кирьянов назвал оборонную отрасль, которая работает по государственным контрактам и имеет специальный механизм.

Эффективная экономическая модель

По мнению парламентария, властям необходимо ориентироваться на те методы, которые будут приносить прибыль.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на санкционное давление, необходимо действовать в рамках тех режимов и концепций, которые будут стимулировать деятельность предпринимательского сообщества. За счет этой деятельности будут прирастать доходы федерального бюджета», — заключил депутат.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) глава Центрального банка Эльвира Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике. По ее словам, желание управлять экономическими изменениями сверху понятно, но это грозит подавлением частных инвестиций.

Чем плановая экономика отличается от рыночной

Плановая экономика существовала в СССР и других социалистических странах. Ее суть заключается в том, что государственные органы контролируют объем, темпы и ассортимент производства товаров и услуг. Правительство регулирует и устанавливает цены, которые часто не соответствуют затратам на производство. Из-за этого предприятия несут убытки. Также при плановой экономике практически невозможна частная предпринимательская деятельность.