Белоусов на ПМЭФ назвал четыре сценария ближайшего будущего
Наиболее вероятными сценариями мирового развития на ближайшее время могут стать либо попытка США провести новую глобализацию мировой экономики, либо формирование региональных мегаэкономик вокруг существующих и новых центров развития. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На сессии международного клуба "Валдай",которая прошла в рамках ПМЭФ, он назвал два наиболее вероятных и два маловероятных сценария будущего.
"Первый наиболее вероятный сценарий - это попытка новой глобализации. Это New Pax Americana, который будет базироваться на цифровом неравенстве, на закреплении и формировании новых союзов. Он будет направлен в первую очередь против Китая", - сказал Белоусов.
По его словам, создание такого рода союзов будет производиться на основе протекционизма, существенную роль при этом будет играть силовая составляющая в межгосударственных отношениях.
"Второй сценарий, который с моей точки зрения столь же вероятен, - это регионализация. Это формирование региональных мегаэкономик вокруг существующих и новых центров развития, здесь речь не только о Китае, но и об Индии. В том числе здесь и нам возможно есть место", - продолжил Белоусов.
Он также назвал два маловероятных сценария будущего. В частности, первый вице-премьер считает маловероятным многополярный мир. Он, по словам Белоусова, должен быть основан на балансе сил и наличии медиаторов, которые следят за соблюдением общих правил в мире. Но если нарушается баланс сил или ослабевает роль медиаторов, то начинаются войны.
"Поэтому это жестокий мир, балансирующий постоянно на грани войны, - вот что такое многополярный мир с моей точки зрения", - отметил Белоусов.
"И последний сценарий - это опорные крепости в мире хаоса. Это управляемый хаос, прежде всего в части глобального юга, стран Центральной Азии. Вероятность этого сценария повышается из-за климатических изменений и, прежде всего, связана с продовольственным кризисом и с ситуацией с водой. Если мир с этим не справится, то вероятность этого сценария будет всецело возрастать", - добавил Белоусов.
О форуме
Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.