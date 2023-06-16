Подмосковная платформа «Мой спорт» признана лучшей на ПМЭФ-2023

«Платформу «Мой спорт» и ее реализацию в Подмосковье высоко оценили на форуме. Платформа является удобным сервисом записи детей в спортивные школы, здесь есть электронный журнал достижений спортсменов, календарь всех соревнований, где может принять участие спортсмен, а также карта всех спортивных площадок области. В перспективе добавится еще присвоение спортивных разрядов в онлайн-формате, онлайн-подача заявки на участие в соревнованиях», – рассказала на вручении награды вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.