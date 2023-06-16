Подмосковная платформа «Мой спорт» признана лучшей на ПМЭФ-2023
Подмосковная платформа «Мой спорт» была признана победителем номинации «Лучший проект государственного частного партнерства в сфере IT». Это единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и ГЧП, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Платформу «Мой спорт» и ее реализацию в Подмосковье высоко оценили на форуме. Платформа является удобным сервисом записи детей в спортивные школы, здесь есть электронный журнал достижений спортсменов, календарь всех соревнований, где может принять участие спортсмен, а также карта всех спортивных площадок области. В перспективе добавится еще присвоение спортивных разрядов в онлайн-формате, онлайн-подача заявки на участие в соревнованиях», – рассказала на вручении награды вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Ирина Каклюгина получила в Санкт-Петербурге заслуженную награду вместе с генеральным директором АО «Мой спорт» Андреем Марковым. Руководитель компании отметил, что соглашение о создании платформы стало первым в сфере цифровизации физкультуры и спорта не только в Подмосковье, но и во всей России.
Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между министерством физкультуры и спорта региона и АО «Мой спорта» в конце прошлого года. Срок действия соглашения — 15 лет. Оно предусматривает реализацию в Московской области проектов современных электронных сервисов в сфере спорта.