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Песков рассказал о содержании речи Путина на ПМЭФ

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня Президент России Владимир Путин даст оценку ситуации в мире и затронет планы на перспективу. Об этом в пятницу рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о содержании речи Путина на ПМЭФ
© РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что модератором пленарного заседания с участием российского лидера будет американский политолог Дмитрий Саймс.

В частности, в своем выступлении Путин затронет и связанные со спецоперацией темы, уточнил Песков.

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