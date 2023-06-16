Песков рассказал о содержании речи Путина на ПМЭФ
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня Президент России Владимир Путин даст оценку ситуации в мире и затронет планы на перспективу. Об этом в пятницу рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что модератором пленарного заседания с участием российского лидера будет американский политолог Дмитрий Саймс.
В частности, в своем выступлении Путин затронет и связанные со спецоперацией темы, уточнил Песков.