Экономист объяснил неизбежность мировой рецессии

«Вот эти низкие ставки, которые очень долго держались в Западной Европе и США, были обусловлены тем, что финансовые институты не были заинтересованы в привлечении денег, потому что их некуда было вкладывать. А единственная причина их повышения, которое происходит в течение последнего года — это попытка сбить инфляцию, которая начала расти впервые за много десятилетий», — добавил Григорьев.