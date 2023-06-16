Силуанов поддержал проект строительства ВСМ Москва - Казань

При этом он отметил, что в целом проект ему нравится и он имеет положительное значение для экономики двух столиц.

"Мне он нравится, этот проект, потому что он чисто бизнесовый, может даже реализовываться без господдержки. Самое главное, что это проект экономический и связывает две столицы, и это будет большая одна агломерация, это позволит создавать рядом множество бизнесов, которые будут работать на этой территории", - сказал он.