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Силуанов поддержал проект строительства ВСМ Москва - Казань

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург может реализовываться без господдержки, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов поддержал проект строительства ВСМ Москва - Казань
© РИА Новости

При этом он отметил, что в целом проект ему нравится и он имеет положительное значение для экономики двух столиц.

"Мне он нравится, этот проект, потому что он чисто бизнесовый, может даже реализовываться без господдержки. Самое главное, что это проект экономический и связывает две столицы, и это будет большая одна агломерация, это позволит создавать рядом множество бизнесов, которые будут работать на этой территории", - сказал он.

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