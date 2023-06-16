Исламский банкинг хотят сделать доступным всем россиянам

Участники эксперимента по внедрению принципов исламского банкинга не смогут взымать проценты и финансировать деятельность, связанную с алкогольным, табачным и игорным бизнесом, производством и продажей оружия. Эксперимент в четырех регионах планируют запустить с 1 сентября, прозвучало на Петербургском экономическом форуме 16 июня. Новая система расчета будет интересна не только мусульманам, считают эксперты.

© Парламентская газета

Лучшее время — сейчас

Видео дня

Исламский банкинг, называемый еще партнерским финансированием, во всем мире развивается уже почти полвека. Собственно, финансы ничем не отличаются от традиционных — различия есть с точки зрения формы, и связаны они с этической стороной. Исламские банки работают по принципам шариата: выдают деньги без процентов, но только под конкретные проекты. Выданные исламским банкингом средства нельзя использовать как актив для получения прибыли — можно зарабатывать только на продаже товаров и оказании услуг. Под запретом сделки, которые могут быть слишком рискованными или неопределенными, а также все то, что противоречит основополагающим принципам ислама — производство алкоголя, табака, свиноводство, игорный бизнес и так далее.

Исламский банкинг в России пытаются продвинуть десять лет, но именно сейчас для этого сложились самые подходящие условия, уверен глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В прошлом году группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о проведении эксперимента по внедрению в российскую финансовую систему партнерского финансирования. Предполагалось, что он начнется 1 июля, но документ до сих пор не приняли.

«Надеемся рассмотреть законопроект до конца сессии, чтобы начать эксперимент с 1 сентября», — сообщил Аксаков.

Ипотека тоже будет

Первыми исламским банкингом смогут воспользоваться жители Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чечни. У них, например, появится возможность оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал. Сведения обо всех сделках, как и при обычном обслуживании, будут поступать в бюро кредитных историй, а на региональные власти возложат обязанность следить за соблюдением закона о противодействии отмыванию денег.

Эксперимент должен показать, какие изменения в российское законодательство нужно внести, чтобы партнерское финансирование было эффективным, безопасным и становилось все более популярным, рассказал зампред Центробанка Алексей Гузнов. При этом исламский банкинг, по его словам, должен оставаться неотъемлемой частью российской финансовой системы, чтобы не возникало никаких параллельных систем расчета.

Несмотря на то, что эксперимент проведут в четырех регионах, клиентами банков смогут стать все россияне, сообщил зампред ЦБ. Успешность нового опыта оценят, исходя из объема привлеченных инвестиций, расширения клиентской базы кредитно-финансовых организаций и степени удовлетворенности людей новыми возможностями.

Халва халяль

В перспективе обсуждаемый банковский принцип может быть использован во взаимоотношениях со странами исламского мира, прозвучало на ПМЭФ. Но пока основная цель российских банков — привлечение клиентов внутри страны, ведь по разным оценкам, в нашей стране проживают от 15 до 20 миллионов мусульман, плюс — приезжие.

Оценив потенциал исламского мира, российские банки, не дожидаясь закона, стали постепенно внедрять эти принципы. В Сбере даже создали специализированное подразделение и открыли первый офис, в котором работают сотрудники, подготовленные по принципам ислама. Пока там только выдают дебетовые карты, с принятием закона запустят ипотечную программу, а также специальные курсы финансовой грамотности, рассказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Если исламский банкинг введут в правовое поле, всего за год могут быть сформированы активы на 55 миллиардов рублей, спрогнозировал эксперт, добавив, что пользоваться услугами смогут не только исповедующие ислам люди, но и все, «кто ориентированы на определенные этические принципы».

Карту со специальным дизайном «Халва халяль» с 2018 года выдавали в «Совкомбанке», рассказал зампред правления Михаил Автухов. На нее не начисляли комиссию, не было скрытых процентов, устанавливались положенные ограничения. Такие условия, конечно, интересовали не только мусульман, поэтому в банке работают над продолжением проекта.