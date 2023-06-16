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В Кремле сообщили, о чем будет говорить Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выскажется о специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, «нельзя обойтись без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО и которые развиваются по своим траекториям».

Политолог Дмитрий Саймс будет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Также Песков отметил, что важно будет поговорить о том, как, «неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации».

По словам представителя Кремля, страны коллективного Запада столкнулись с серьезными экономическими проблемами.

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