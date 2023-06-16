Путин: Россия сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка

Путин заявил, что Россия сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка
Россия сохранила позицию важнейшего участника глобального рынка и поддержала благополучие миллионов российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Позиция как важнейшего участника глобального рынка тоже сохранена. Мы обеспечили стабильную работу целых отраслей реального сектора, трудовых коллективов, множества предприятий и так далее, поддержали благополучие миллионов российских семей", - сказал он.