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Путин заявил, что Россия сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка

Россия сохранила позицию важнейшего участника глобального рынка и поддержала благополучие миллионов российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин: Россия сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка
© ТАСС

"Позиция как важнейшего участника глобального рынка тоже сохранена. Мы обеспечили стабильную работу целых отраслей реального сектора, трудовых коллективов, множества предприятий и так далее, поддержали благополучие миллионов российских семей", - сказал он.

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