Путин: если бизнес не связан с рисками для человека, его не нужно проверять
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять. Об этом пишет РИА Новости.
«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам президента, будет достаточно профилактических мероприятий. Он также добавил, что в прошлом году число проверок бизнеса значительно снизилось.
Ранее президент в своей речи сообщил, после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось. По его словам, это говорит о зрелости и ответственности бизнеса.
Напомним, до этого российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что число проверок бизнеса в России в прошлом году сократилось до исторического минимума. Всего было проведено 340 тыс. проверок, треть из которых — в отношении малого и среднего предпринимательства.