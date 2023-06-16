Путин: если бизнес не связан с рисками для человека, его не нужно проверять

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

По словам президента, будет достаточно профилактических мероприятий. Он также добавил, что в прошлом году число проверок бизнеса значительно снизилось.

Ранее президент в своей речи сообщил, после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось. По его словам, это говорит о зрелости и ответственности бизнеса.