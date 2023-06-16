Борис Титов прокомментировал выступление президента Путина на ПМЭФ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал доклад Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Омбудсмен отметил шаги к "либерализации" и заботе о бизнесе со стороны главы государства.

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"Путин акцентировал внимание на остающихся "необоснованных проверках", и его мишенью совершенно явственно стали ревизии со стороны правоохранительных органов. На "безрыбье", созданном мораторием", - считает Титов.

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Он добавил, что некоторым силовикам действительно кажется, что предпринимателей давно не навещали. Таким образом у них возникает соблазн навестить бизнес самим. Генеральная прокуратура с этим борется. Титов полагает, что после слов президента борьба только усилится.

Освобождение от проверок бизнеса, который не связан с высокими рисками для человека - это прямое проявление подхода, заложенного в новом законе о госконтроле. Тут главное, как бизнесу доказать, что он не связан с высокими рисками, считает омбудсмен.

"На оценку добросовестности проверяемого лица влияют несколько групп факторов - самоконтроль, добровольное раскрытие информации, независимая оценка, добровольная сертификация, и самое интересное - наличие договора добровольного страхования рисков причинения ущерба третьим лицам. Важно сделать так, чтобы последний фактор был реально значимым", - пояснил он.

По его словам, это обеспечивает компенсацию ущерба, во-вторых, страховой инспектор, от вердикта которого зависит размер страховой премии и условия выплаты, может быть более суровым судьей, чем любой чиновник. Повышение минимум в два раза порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду статей УК.

"Невозможно не поддерживать, надо только понять, о каких статьях идет речь. И попутно - еще раз о статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Для ее целей доходом признается вся сумма контракта, то есть выручка, абсолютно без вычета расходов", - отметил Титов.

Поскольку зачастую это далеко от экономических реалий Титов предложил уточнение: доходом в ст. 178 нужно признавать разницу между доходом, полученным в результате незаконных действий, и тем доходом, который сформировался бы без их учета.

Кроме того, президент предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и закрепить это понятие в законе, отметил омбудсмен. Очень важно, по мнению Титова, чтобы под занятостью в этом случае понималась не только работа по трудовому договору, но и деятельность в статусе ИП или самозанятого.