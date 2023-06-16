Путин: Россия обновит торговый флот в ближайшие пять лет

"Добавлю, что в ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную строительного программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.