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Путин заявил, что Россия обновит торговый флот в ближайшие пять лет

Россия намерена существенно обновить торговый флот в 2023-2027 годах, на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов. Об этом сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.

Путин: Россия обновит торговый флот в ближайшие пять лет
© ТАСС

"Добавлю, что в ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную строительного программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

РФ также продолжит строительство ледокольного флота, подчеркнул Путин.

"Такие суда необходимы для Северного морского пути, который активно развивается. В прошлом году по нему прошли 34 млн тонн грузов", - добавил он.

Президент ожидает, что в 2024 году объем таких перевозок кратно увеличится. Это потребует опережающего развития железнодорожной и иной инфраструктуры Мурманского транспортного узла, других арктических портов, заключил он.

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