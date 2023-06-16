$83.65-0.3191.63+0.67

Назван срок прекращения платежей через Visa и Masterсard в России

В ближайшие годы расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически прекратятся, сейчас их доля падает, рассказала на ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — назвала Скоробогатова сроки прекращении расчетов через Visa и Masterсard.

По ее словам, уже 14 иностранных банков из трех зарубежных стран сотрудничают с Россией в рамках Системы быстрых платежей. Россиянам доступны переводы за рубеж, а в скором времени ЦБ обещает задействовать и обратный механизм.

Помимо этого, зампред Центробанка уточнила, что международные платежи будут переведены со SWIFT на региональные платформы на горизонте пяти лет. Она связала эту перспективу с развитием операций с цифровыми валютами, в том числе рублем.

СМИ: UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт

Visa и Masterсard объявили о приостановке работы в России в начале марта 2022 года. Тогда же в Национальной системе платежных карт (НСПК) пообещали, что ранее выданные карты международных платежных систем продолжат работать в России до истечения сроков действия.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители