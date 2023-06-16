Назван срок прекращения платежей через Visa и Masterсard в России

В ближайшие годы расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически прекратятся, сейчас их доля падает, рассказала на ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — назвала Скоробогатова сроки прекращении расчетов через Visa и Masterсard.

По ее словам, уже 14 иностранных банков из трех зарубежных стран сотрудничают с Россией в рамках Системы быстрых платежей. Россиянам доступны переводы за рубеж, а в скором времени ЦБ обещает задействовать и обратный механизм.

Помимо этого, зампред Центробанка уточнила, что международные платежи будут переведены со SWIFT на региональные платформы на горизонте пяти лет. Она связала эту перспективу с развитием операций с цифровыми валютами, в том числе рублем.