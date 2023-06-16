Там и так работают семь дней в неделю, но посменно. А от тех видов производств, которые сейчас находятся на пятидневной рабочей неделе, мало что зависит... Основной аргумент авторов инициативы - это то, что предприятия якобы будут выдавать больше продукции. Но если недельная норма в 40 рабочих часов сохраняется при шестидневке, то об увеличении производства продукции речи не идет. Иначе придется менять трудовое законодательство, платить за переработки и прочее. Для увеличения объемов выпуска продукции надо заниматься повышением производительности труда, оптимизацией технологических процессов, внедрением нового оборудования.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук