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«Непопулярная мера»: экономисты об отказе Минтруда вводить шестидневку

Рамблер узнал мнение экономистов касательно позиции Министерства труда и социальной защиты РФ по введению в стране шестидневной рабочей недели.

Ранее глава ведомства Антон Котяков отклонил направленную ему инициативу ассоциации предпринимателей по введению шестидневки. По его словам, министерство не планирует устанавливать соответствующую норму в Трудовом кодексе. "По соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", — отмечал Котяков.

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Экономист Александр Разуваев назвал направленную в ведомство инициативу "непопулярной и непродуманной".

Не факт, что при введении шестидневки выросли бы и зарплаты. Скорее всего, пришлось бы работать больше за те же деньги. Сейчас экономика не такая, какой она была сто лет назад - вряд ли после введения шестидневки выросло бы и производство.

Александр Разуваев
Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Финансовый аналитик Михаил Беляев также поддержал позицию Котякова по шестидневке, отметив, что в тех отраслях, где это необходимо, уже существует непрерывный цикл.

Там и так работают семь дней в неделю, но посменно. А от тех видов производств, которые сейчас находятся на пятидневной рабочей неделе, мало что зависит... Основной аргумент авторов инициативы - это то, что предприятия якобы будут выдавать больше продукции. Но если недельная норма в 40 рабочих часов сохраняется при шестидневке, то об увеличении производства продукции речи не идет. Иначе придется менять трудовое законодательство, платить за переработки и прочее. Для увеличения объемов выпуска продукции надо заниматься повышением производительности труда, оптимизацией технологических процессов, внедрением нового оборудования.

Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Он подчеркнул, что введение шестидневной рабочей недели повлекло бы за собой переверстку рабочих циклов во многих отраслях.

"Это сфера торговли, рекреационная сфера, туризм, сфера развлечений и так далее. Кроме того, пришлось бы, например, изменить сетку вещания телевидения... Все это нужно было бы переверстывать. Так что у Минтруда вполне обоснованная позиция", — добавил эксперт.

В Роструде ранее ответили на вопрос о том, можно ли сократить рабочий день за счет отказа от обеда.

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