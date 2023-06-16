$83.65-0.3191.63+0.67

Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США

США, используя доллар как инструмент борьбы, подрывают к нему доверие со своей стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США
© Lenta.ru

По его словам, США, «преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели», подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов.

«Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты — и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика США является великой, и назвал это очевидной заслугой американского народа. Однако он подчеркнул, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители