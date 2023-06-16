Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США

США, используя доллар как инструмент борьбы, подрывают к нему доверие со своей стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Трансляция велась на сайте мероприятия.

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По его словам, США, «преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели», подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов.

«Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты — и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов», — сказал российский лидер.