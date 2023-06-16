Путин пожелал всем участникам и зрителям ПМЭФ быть здоровыми и богатыми

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья и богатства зрителям и участникам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора Дмитрия Саймса о том, что глава государства хотел бы сказать многомиллиардной аудитории.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира.