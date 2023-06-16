Президент Алжира: мир переживает "холодную экономическую войну"

"Сегодня мы видим новую холодную, необъявленную войну, экономическую войну. Она неестественна сама по себе <…> никто не может заставить вас отказаться от вашего курса", - отметил глава североафриканской страны на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).