Володин: ПМЭФ показал, что разорвать экономику России в клочья не вышло

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, а также международный состав участников этого масштабного мероприятия.

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Форум продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, "разорвать нашу экономику в клочья" провалились, написал спикер в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что в ПМЭФ приняли участие представители более чем 130 стран.

"Сегодня будущее за многополярным миром и справедливым мироустройством - эту позицию поддерживает большинство жителей планеты", - сделал вывод Володин.

По его словам, в ходе дискуссии на форуме подводили итоги за прошлый год, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Он отметил, что санкции бумерангом ударили по инициаторам.

"В Европе - рецессия, уровень инфляции достиг 6,1%. В РФ - ожидается рост ВВП порядка 2%, а инфляция вдвое ниже - 2,9%", - добавил спикер.

Он напомнил, что для противодействия санкциям Государственной Думой приняты 186 федеральных законов, совместно с правительством реализовано более 300 мер, на которые потрачено 8 трлн рублей, в том числе около 1 трлн рублей - на прямые выплаты. Среди них: поддержка граждан, предоставление льгот для предприятий, субсидии регионам.

Многое еще необходимо сделать, считает Володин.

Председатель ГД перечислил задачи, которые поставил Путин:

- сохранить пособия по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителя, закрепив понятие "частичная занятость" в законе;

- пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет;

- с 1 января 2024 года увеличить МРОТ на 18,5%, а к 2030 году - в два раза;

- отменить проверки для бизнеса, не связанного с высокими рисками причинения вреда людям или окружающей среде; закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса только профильными ведомствами;

- поддержать компании, выходящие из статуса малого и среднего предпринимательства, запустить переходный режим льготного налогообложения для таких компаний.