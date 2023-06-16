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Эксперт назвал текущий курс рубля благоприятным для экспортеров

Текущий курс рубля является относительно благоприятным в первую очередь экспортеров, которые получают валютную выручку и несущих затраты в России, не отрезанных от западных рынков санкциями. Такое мнение в беседе с «Известями» высказал партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Эксперт объяснил, для кого благоприятен текущий курс рубля
© РИА Новости

Кроме того, по его словам, слабый рубль также «выгоден и для бюджета с учетом увеличивающихся расходов».

«Если же говорить про предпринимателей, то здесь все по-разному: например, для импортеров слабый рубль некомфортен в силу более высоких издержек на закупку товаров за границей и более низкого спроса на внутреннем рынке из-за повышения цен», — сказал Шатов.

При этом эксперт считает, что текущий уровень в 84 рубля за доллар сложно назвать «комфортным», поскольку уровень волатильности валютного курса значительный.

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