США побили рекорд по госдолгу

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом сообщил Минфин США .

Ранее президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса достигли соглашения, которое предотвратило дефолт в стране. Политики в результате переговоров решили повысить потолок госдолга. Ранее он был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов.