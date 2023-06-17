Опасность мировой рецессии для России оценили

Мировая рецессия неизбежна, однако Россия может смягчить ее последствия и перейти к экономическому росту, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. О возможных опасных последствиях для страны он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Если говорить о рецессии, то проблемы России схожи с общемировыми, но немного от них отличаются, заметил экономист. Прежде всего, они связаны с тем, что в связи с уходом значительного числа западных компаний у нас сейчас производится недостаточно товаров для наполнения внутреннего рынка.

«У нас возникла ситуация, когда часть продукции ушедших компаний мы можем заместить благодаря Китаю, часть благодаря параллельному импорту и только часть благодаря тому, что делаем сами. Это является ключевой проблемой. Поскольку не очень много того, что мы сами производим, не появляется товарная масса, за которую люди платят деньги», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Решение

У России нет другого выбора, кроме как развивать собственную экономику и делать это достаточно быстро. Наиболее адекватным и правильным ответом рецессии в текущей ситуации станет реализация программы импортозамещения, убежден Григорьев.

«Если у нас заработают собственные производства товаров промышленно-бытового назначения, это позволит смягчить последствия рецессии и перейти к экономическому росту, потому что если есть собственное производство, тогда можно обеспечивать его денежно-кредитной эмиссией — то есть выпускать деньги, которые будут использоваться для того, чтобы все это покупать и заново запускать цикл производства», — высказался он.

Если наладить собственное производство не получится, Россию ожидают крайне негативные последствия: ухудшение техносферы, уровня жизни населения и качества экономики, дефицит, рост инфляции, — перечислил эксперт.

Ранее экономист Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил причины неизбежности мировой рецессии, сообщив, что мы уже к ней приближаемся.