На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму более 3,8 трлн рублей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено более 900 соглашений на сумму более 3,8 трлн рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 трлн рублей — 3 трлн 860 млрд», — приводит РИА Новости его слова.
Кобяков добавил, что ряд представителей недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: ПМЭФ продемонстрировал, что планы западных стран по изоляции России провалились.