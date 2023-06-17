Названо количество заключенных на ПМЭФ соглашений

Российские и зарубежные компании заключили на Петербургском международном экономическом форуме свыше 900 соглашений, рассказал на брифинге ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он добавил, что общая сумма сделок составила 3,86 трлн рублей, пишет РИА «Новости».

По словам Кобякова, в общий список вошли 43 договора, заключенных с представителями компаний из недружественных стран.

Ответственный секретарь пояснил, что при подсчете результатов форума были учтены только те соглашения, заключение которых не является коммерческой тайной.

Многие представители западных стран, уточнил Кобяков, прибыли на форум «под вывесками не своих компаний».

Напомним, что 26-й ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. В его рамках отечественные и зарубежные политики и экономисты обсудили особенности развития международной экономики, сделали ряд важных заявлений.