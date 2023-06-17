$83.65-0.3191.63+0.67

Названо количество заключенных на ПМЭФ соглашений

Российские и зарубежные компании заключили на Петербургском международном экономическом форуме свыше 900 соглашений, рассказал на брифинге ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он добавил, что общая сумма сделок составила 3,86 трлн рублей, пишет РИА «Новости».

По словам Кобякова, в общий список вошли 43 договора, заключенных с представителями компаний из недружественных стран.

Ответственный секретарь пояснил, что при подсчете результатов форума были учтены только те соглашения, заключение которых не является коммерческой тайной.

Многие представители западных стран, уточнил Кобяков, прибыли на форум «под вывесками не своих компаний».

Напомним, что 26-й ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. В его рамках отечественные и зарубежные политики и экономисты обсудили особенности развития международной экономики, сделали ряд важных заявлений.

Захарова рассказала о преподанном Путиным уроке дипломатии

В частности, глава РФ Владимир Путин поручил ввести рейтинги для образовательных учреждений. По его мнению, их следует составлять на основании ключевых показателей эффективности.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители