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Украина захотела стать энергетическим хабом Европы

Украинские специалисты планируют провести в Лондоне презентацию амбициозного плана по превращению Украины в энергетический хаб Европы до 2050 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Украина захотела стать энергетическим хабом Европы
© globallookpress.com

По данным агентства, презентация по развитию украинской энергетической инфраструктуры будет представлена на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023).

Согласно документу, республика станет энергетическим хабом Европы к 2050 году. В стране в 7 раз вырастет производство электричества, в 6 раз - нефти, в 4 раза - природного газа.

На реализацию масштабного проекта будет потрачено свыше $400 млрд.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что партнеры просили представить список проектов, которые действительно будут реализованы в ближнесрочной перспективе.

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