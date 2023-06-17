Украина захотела стать энергетическим хабом Европы

Украинские специалисты планируют провести в Лондоне презентацию амбициозного плана по превращению Украины в энергетический хаб Европы до 2050 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, презентация по развитию украинской энергетической инфраструктуры будет представлена на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023).

Согласно документу, республика станет энергетическим хабом Европы к 2050 году. В стране в 7 раз вырастет производство электричества, в 6 раз - нефти, в 4 раза - природного газа.

На реализацию масштабного проекта будет потрачено свыше $400 млрд.