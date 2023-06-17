На ПМЭФ обсудили социальные проекты

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентовали несколько перспективных социальных проектов и обсудили развитие программ формирования информационно-просветительского контента.

На сессии «Территории развития: возможности для самореализации молодежи в регионах» заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов напомнил, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Это подчеркивает приоритет государства в данном направлении, добавил он.

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По его словам, одним из пунктов поручения было создание министерств и ведомств по молодежной политике в каждом субъекте России. Два года назад было 16 таких министерств и ведомств. На сегодняшний момент их уже 54. «Это говорит об отношении глав, которые сфокусировались на важности работы с молодыми людьми», – подчеркнул Фаттахов.

Молодежная политика должна стать той «точкой входа» для молодого человека, где он находит ответы на все свои вопросы, считает Фаттахов. По его мнению, важно на простом, доступном языке, говоря с молодежью, рассказывать ей о той огромной палитре возможностей, которая есть в нашей стране.

На сессии «Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея» участники дискуссии обсудили лучшие практики и предложения по поддержке многодетности и важность возрождения традиционных семейных ценностей в российском обществе.

«Многодетные семьи должны стать культурной нормой», – заявила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования просветительской деятельности Общественной палаты Наталья Кравченко.

Она отметила, что важно сменить ракурс с того, что многодетная семья, это семья, которую нужно постоянно финансово поддерживать, и перейти к формату, в котором создаются все условия для того, чтобы семьи с любым количеством детей могли бы стать устойчивыми, а дети - позволить себе самостоятельно решать свои задачи развития.