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РИА Новости: Эр-Рияд снизит добычу нефти до десятилетнего минимума для роста котировок

По итогам июньской деловой встречи стран--участниц сырьевой сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия неожиданно для многих объявила о дополнительном сокращении объемов суточной нефтедобычи на 1 млн баррелей в июле. Этот «отчаянный» шаг ближневосточного государства был обусловлен стремлением Эр-Рияда не допустить резкого снижения биржевых цен на нефть, сообщает РИА Новости.

В России раскрыли, почему Саудовская Аравия решилась на «отчаянное» снижение нефтедобычи
© Газета.Ru

Речь идет о июльском снижении уровне суточной нефтедобычи на 10%, до 9 млн баррелей в день. При этом остальные участники сырьевой сделки, включая Россию, не поддержали стремление Эр-Рияда и только пролонгировали предыдущие установленные ограничения до конца 2024 года, уточняется в статье.

«Саудовская Аравия решилась на отчаянный шаг <...> Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель — добиться роста котировок. При этом решение — неожиданное и неоднозначное — доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь — России», — говорится в материале.

28 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, обратилась к России с просьбой соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи нефти. Эр-Рияд недоволен, что РФ не придерживается обещанного российскими властями уровня сокращения суточной добычи сырья на 500 тыс. баррелей в сутки.

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