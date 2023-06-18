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Страны БРИКС планируют  создать новую наднациональную валюту

Новая единая наднациональная валюта может появиться на платформе БРИКС. Ее будут использовать в международных расчетах. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает РИА Новости.

Страны БРИКС планируют создать новую наднациональную валюту
© globallookpress.com

Глазьев пояснил, что пока в мире существует только одна наднациональная валюта – евро. Но отличие в том, что в БРИКС создают открытую систему, к которой могут присоединиться любые страны. Это будет международная цифровая денежная единица, основанная на корзине нацвалют государств-участников БРИКС.

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По словам Глазьева, сейчас необходимо создать международную экспертную группу, которая начнет разрабатывать новую монетную модель. Такая группа может быть создана на базе Банка развития БРИКС, который имеет пул валютных резервов стран блока.

«Этот пул может стать основой для новой валюты», - сказал министр.

Не исключено, что Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году проведет международную конференцию, посвященную учреждению наднациональной денежной единицы.

Ранее профессор кафедры востоковедения заявил, что Западу не понравится расширение БРИКС и создание новой валюты блока.

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