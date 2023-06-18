Петербургский международный экономический форум и выступление на нем президента РФ Владимира Путина нашли отражение в мировых СМИ. Но крупные западные издания постарались обойти эти темы стороной.

Так, французская Le Figaro ограничилась выпуском нескольких информационных заметок. При этом обращают на себя внимание темы, выбранные редакцией этой газеты. В одной из них пересказываются слова российского лидера, назвавшего президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа, в другой - заявления о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

Аналогичные темы выбрали две крупнейшие испанские газеты El Pais и El Mundo.

"Путин не только обвинил Киев в прославлении нацизма, но и направил прямое послание тем, кто выступает за то, чтобы Москва ограничила свой арсенал оружия массового уничтожения", - отмечает El Pais.

По мнению автора статьи, смысл послания заключается в том, что Украина потерпит поражение, а Запад потеряет интерес к ее поддержке. А журналист El Mundo обратил внимание на подборку кадров о преступлениях, совершенных на Украине и в Польше во время Второй мировой войны, показанную в связи с вопросами о неонацизме на Украине.

Итальянская Il Messaggero уделила внимание выступлению Путина на ПМЭФ только в рамках ленты новостей об украинском конфликте. Тут можно найти все те же слова о Зеленском, о размещении ТЯО в Беларуси, о том, что Россия может нанести удар по любому киевскому зданию, но нет необходимости, а также призыв почтить минутой молчания Сильвио Берлускони.

Немецкая Suddeutsche Zeitung процитировала слова Путина именно об экономике, о том, как Россия пережила исход западных компаний, о прогнозах экономического роста на этот год, о планах поднять МРОТ. Но, конечно, не обошлось без цитирования слов о Зеленском, украинском конфликте в целом.

Американские The New York Times и New York Post сосредоточились исключительно на военной составляющей выступления Путина.

Китайская Global Times обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина, что более 80 процентов торговых расчетов между Россией и Китаем в настоящее время осуществляется в российских рублях и китайских юанях.

"Заявление российского президента прозвучало на фоне растущего внимания обеих сторон к торговле в местной валюте и усилиям по дедолларизации в попытке снизить риски и издержки", - отмечает издание.