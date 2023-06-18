Севастополь представил на ПМЭФ две новые модели беспилотников

Разработчики из Севастополя представили две новые модели беспилотников на стенде города в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

© Телеграм-канал Михаила Развожаева

"На ПМЭФ на стенде Севастополя мы представили две новые модели беспилотников, которые разработаны в Севастополе - "Сарган" и "Саранча-10", - написал Развожаев.

По его словам, отличительной особенностью "Саранчи-10" является винто-кольцевой двигатель, который позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях - над морем, в горах и при сильном ветре. Движение БПЛА меняется не частотой двигателя, а поворотом лопасти, как у вертолета, добавил Развожаев.

Другая разработка - надводная платформа "Сарган" - является результатом совместной работы Севастопольского государственного университета и научно-образовательного центра "Мореагробиотех". "Сарган" - основа для беспилотников, предназначенных, в том числе, для конвоя судов", - пояснил губернатор.

Кроме того, в рамках форума Развожаев обсудил с замдиректора АСИ Андреем Силингом участие команды Севастополя в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023", где будут прорабатываться материалы, необходимые в частности для получения финансирования в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.