В Киеве запланировали начать производство «экологически чистой стали»

Украина на встрече в Лондоне собирается добиться выделения $40 млрд, чтобы развить собственную экологически чистую металлургию. Об этом Reuters заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Если необходима перестройка, то логично делать ее с использованием современных «зеленых» технологий. В нашем представлении она заключается в том, чтобы наладить на Украине производство экологически чистой стали в объеме 50 млн тонн», — отметил Шурма.

В агентстве указали, что экологически чистое производство помогло бы Украине производить сталь с минимальным ущербом для окружающей среды. Кроме того, цены на эту продукцию были бы одними из самых низких в мире.

По данным Reuters, политики и финансисты проведут встречу в Лондоне 21-22 июня.