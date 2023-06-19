Робот раздал гостям стенда Москвы на ПМЭФ-2023 около 2,2 тыс. порций мороженого

Около 2,2 тыс. порций мороженого раздал гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) робот-мороженщик на стенде столицы. Об этом сообщила ТАСС в понедельник советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

"Развлекательной фишкой стенда Москвы стал робот-мороженщик Московского транспорта. Он угощал гостей форума мятной "Большой кольцевой линией", персиковыми и фисташковыми "МЦД-3" и "МЦД-4", классическим пломбиром "Кольцевая линия метро", который можно было полить шоколадным сиропом. Доставлял десерты посетителям инновационный мини-поезд "Москва-2020", - рассказала Темникова.

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Она отметила, что самыми популярными оказались пломбир и мороженое с фисташковым вкусом. Всего за четыре дня ПМЭФ-2023 робот-мороженщик Московского транспорта раздал гостям форума 2,2 тыс. порций мороженого.

Советник заммэра Москвы добавила, что в рамках форума на стенде правительства Москвы были представлены действующие и перспективные транспортные проекты, среди которых Московские центральные диаметры, Большая кольцевая линия Московского метрополитена, автомобильный завод "Москвич", речной транспорт и навигация, система оплаты проезда по биометрии.

"Кроме того, наши коллеги из "Сбертройки" представили инновационную систему оплаты проезда на базе мобильного приложения "Моя Тройка" с помощью QR-кодов и виртуальной карты "СберТройка". В ближайшее время система заработает в Астраханской, Костромской, Архангельской, Тульской областях. <…> В Москве сейчас тестируется бесконтактный способ оплаты проезда по виртуальной карте "Тройка", сервис заработает в приложении "Метро Москвы", - заключила Темникова.