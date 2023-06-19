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Узбекистан заключил договор на покупку российского газа

Узбекистан заключил договор с Россией на покупку газа, годовой объем поставок составит около 2,8 млрд куб. м. Об этом сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Узбекистан заключил договор на покупку газа из России
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что договор купли-продажи заключен между АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года.

«Соглашение разработано на полностью коммерческих условиях и является одной из мер, направленных на частичное удовлетворение растущей год от года потребности потребителей республики в природном газе», - пояснили в Минэнерго.

Документ был подписан 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, также согласована «дорожная карта» подготовки газотранспортной системы республики к получению российского газа. Подписи под соглашением поставили министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров», - пояснили в ведомстве.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о том, что «в достаточно конструктивном ключе» идут переговоры о возможности транзита российского газа в Узбекистан. Ожидается, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу «Средняя Азия Центр».

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