Узбекистан заключил договор на покупку газа из России

Узбекистан заключил договор с Россией на покупку газа, годовой объем поставок составит около 2,8 млрд куб. м. Об этом сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

В ведомстве отметили, что договор купли-продажи заключен между АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года.

«Соглашение разработано на полностью коммерческих условиях и является одной из мер, направленных на частичное удовлетворение растущей год от года потребности потребителей республики в природном газе», - пояснили в Минэнерго.

Документ был подписан 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, также согласована «дорожная карта» подготовки газотранспортной системы республики к получению российского газа. Подписи под соглашением поставили министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров», - пояснили в ведомстве.