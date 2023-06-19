Оценены потери бюджета при отмене НДФЛ на вклады от трех лет

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова рассказала, каковы будут потери бюджета России в 2023 году в случае принятия решения отменить налог на доходы по вкладам на срок свыше трех лет. Так, по ее словам, они могут достигнуть около 70 миллиардов рублей, передает агентство «Прайм».

Однако, как уточнила Орлова, эта цифра допустима для государства.

С инициативой об освобождении физлиц от уплаты налога на доходы по долгосрочным вкладам и, возможно, сделать их безотзывными, выступил в прошлом месяце глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Позднее он счел необходимым повысить сумму страхового покрытия по ним с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей.

Орлова подчеркнула, что решение освободить от уплаты налога на процентные доходы по долгосрочным вкладам может повлечь за собой увеличение сроков банковских сбережений.

По ее оценке, сейчас на розничные вклады со сроком погашения более года приходится всего около 23% розничных депозитов в российских банках.