Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18-е июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — сказал дипломат.

При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по сделке, консультации ведутся и сейчас.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновую сделку продлили до 18 июля.