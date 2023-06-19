На Петербургском международном экономическом форуме состоялся деловой завтрак «Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов». Участники дискуссии обсудили создание российской модели глобального изменения климата, механизмы работы рынка углеродных единиц и его возможности для финансирования проектов в регионах.

К 2025 году в России планируется создать собственную модель глобального изменения климата. В общей сложности на реализацию проекта власти собираются выделить почти 10 млрд рублей. Об этом на полях 26-го Петербургского международного экономического форума заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

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По его словам, над инициативой сегодня работают шесть консорциумов и значительное количество исследовательских институтов. В их задачу входит создание национальной системы климатического мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов, в том числе поглощающей способности Мирового океана.

«Мы хотим благодаря этому большому, фундаментальному научному инновационному проекту... получить свою модель климата и в мировом масштабе, и на уровне России. Позже планируем эти результаты имплементировать в наши планы по адаптации (к климатическим изменениям. — RT)», — сообщил Торосов во время делового завтрака «Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов».

Как рассказал замминистра, первый этап плана России по адаптации к изменениям климата завершился в текущем году. В рамках этой фазы была подготовлена вся методическая база для оценки климатических рисков, 59 из 89 регионов представили свои планы по адаптации. Помимо этого, было сформировано десять дорожных карт для климатически зависимых отраслей. Речь, в частности, идёт о сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и ЖКХ.

Во время второго этапа, который продлится с 2023 по 2025 год, планируется проанализировать полученные ранее результаты, расширить методическую базу по оценке возможного ущерба от воздействия климатических рисков. Кроме того, на базе Росгидромета собираются создать информационный ресурс со сценариями изменения климата в качестве основной базы для дальнейшей работы.

«Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это недостаток данных. Основной запрос из регионов — это качественные и количественные климатические данные, модели изменений климатических параметров, их влияние на регион и на страну в целом», — отметил Илья Торосов.

Предполагается, что создание к 2025 году собственной модели глобального климата позволит решить эту проблему. В результате уже с 2026-го, в рамках третьего этапа, власти хотят получить качественный продукт по адаптации к климатическим изменениям, который может стать одним из лучших в мире.

Помимо этого, замминистра обратил внимание на важность углеродных единиц как одного из инструментов финансирования климатических проектов. Подробнее о действии этого механизма во время делового завтрака рассказала заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко. В качестве примера использования углеродных единиц она привела решение проблемы горящих торфяников.

«Мероприятия по защите лесов и обводнению торфяников требуют такого количества средств, что бюджеты различных уровней, к сожалению, не всегда могут их покрыть. Инновационное решение — это найти мотивацию и бизнес-интерес поддерживать климатические проекты. Углеродный рынок может стать таким решением», — отметила Борисенко.

Согласно задумке, коммерческие компании финансируют обводнение торфяников, что приводит к снижению выбросов парниковых газов. За каждую тонну сокращения CO2 бизнес получает по углеродной единице. Для предприятия это не только способ сократить собственный углеродный след, но и возможность заработать, поскольку такие углеродные единицы могут иметь высокую добавленную и рыночную стоимость.

«Там, где есть нормальная методологическая и нормативная база, поддержка власти и якорный интерес компаний, климатический проект развивается... На мой взгляд, это пример настоящего партнёрства государства и бизнеса», — подчеркнула Борисенко.

Как рассказал во время мероприятия губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, власти региона, например, уже разработали и приняли свою климатическую стратегию, а крупные предприятия приступили к её реализации. При этом на полях ПМЭФ было заключено соглашение с компанией «Северсталь» о реализации климатического проекта по обводнению торфяников.

«Компания планирует сократить выбросы парниковых газов и увеличить их поглощения за счёт обводнения ранее осушенных торфяников... А у нас этих торфяников, которые в советские времена были осушены, великое множество», — отметил Кувшинников.

Кроме того, пилотный проект по обводнению осушенных торфяников собирается запустить РУСАЛ совместно с правительством Ленинградской области и Центром технологий устойчивого развития при поддержке Газпромбанка. Вместе с тем, как отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков, на сегодняшний день для более активного развития рынка углеродных единиц в России необходимо решить две ключевые задачи.