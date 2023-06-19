Богатые страны обвинили в невыполнении договоренностей

Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх обвинил западные страны в том, что они не выполнили обязательства по финансированию расходов на борьбу с последствиями изменения климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика.

© Lenta.ru

Глава индийского Минэнерго заявил, что богатые страны специально сдерживают развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в более бедных государствах. При этом в 2009 году они обещали ежегодно выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов, финансируя расходы на решение климатического вопроса.

«Развитые страны читают остальному миру лекции о том, как важна свободная торговля... И вот они сами возводят барьеры», — указал министр.