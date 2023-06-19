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В Британии назвали условие отмены санкций против России

В Великобритании представлен законопроект, который позволит Лондону оставить в силе антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, эта инициатива показывает, что Лондон будет использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины.

«Потребности Украины в восстановлении огромны и останутся таковыми», – заявил он.

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В правительстве Великобритании также постановили, что граждане России, против которых были введены санкции, получат возможность добровольно передать свои замороженные средства на восстановление Украины. При этом в кабмине отметили, что никакого принуждения, либо ослабления санкций в обмен на активы не будет.

«Это будет добровольный процесс, в ходе которого лица, находящиеся под санкциями, могут подать заявку на выделение средств для поддержки восстановления и реконструкции Украины», – отметили в кабинете министров королевства.

Ранее Украина призвала Лондон ввести санкции против российских производителей ракет.

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