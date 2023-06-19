Названы риски санкций США против российского рынка тепла и электроэнергии

Санкции США против российского рынка тепла и электроэнергии приведут к определенным проблемам в этой сфере, но их удастся решить, рассказали эксперты в интервью «Российской газете».

США в воскресенье, 18 июня, ввели против российской энергетики новые санкции. В частности, Вашингтон запретил американским сервисным компаниям обслуживать электрооборудование (газовые турбины и другие устройства).

По данным газеты, под угрозой из-за ограничительных мер оказались порядка 2% от установленной мощности Единой энергосистемы России.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина пояснила, что очередные рестрикции могут создать определенные трудности для российской экономики.

В частности, уточнила она, может вырасти стоимость реализации ряда промышленных проектов, обладающих повышенной энергоемкостью. Кроме того, Россия уязвима в вопросах запчастей и сервисного обслуживания.

По ее оценке, проблем все же удастся избежать в силу того, что у державы есть значительный потенциал в этой отрасли, вторичный рынок запчастей крайне активен, возможны поставки из дружественных стран.

Аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Баранов отметил, что новые санкции с малой долей вероятности причинят вред сектору в силу того, что у российских специалистов накоплен опыт использования иностранного оборудования.