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Арабские страны ищут альтернативу доллару США

Власти арабских стран будут постепенно увеличивать долю национальных валют при заключении сделок с Россией и другими государствами, предположил эксперт ЦПИ «Аль-Мустакбаль» Шади Абдель Ваххаб. Об этом пишет «Прайм».

Арабские страны ищут альтернативу доллару США
© globallookpress.com

Эксперт пояснил, что на планете на фоне сложной международной повестки формируется новая финансовая система. Он уточнил, что она опирается не на доллар США, а на другие валюты.

Россия экспортирует продукцию, отметил аналитик, в которой нуждаются арабские страны: оружие, нефть, зерно, газ. Соответственно, возникает необходимость проводить сделки с использованием национальных валют.

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Кроме того, на смену приоритетов влияют и другие факторы, заметил Шади Абдель Ваххаб. В частности, внутренние кризисы в Соединенных Штатах, увеличение со стороны ФРС процентной ставки, намерения стран БРИКС ввести свою валюту.

Тенденция к отказу от доллара становится все заметнее, резюмировал аналитик.

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