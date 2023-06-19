Участники ПМЭФ-2023 съели 4,5 тонны мороженого

Как сообщает «АБН», за весь период ПМЭФ-2023в перерывах между заключением контрактов и выступлениями участники употребили 4,5 тонн мороженого, 400 килограммам клубники и одну тонну черешни.

В форуме приняло участие множество количество делегатов с Китайской Народной Республики и Кубы, а также гости из государств Европейского Союза.

Самая многочисленная делегация прибыла из Объединенных Арабских Эмиратов, ее численность составила 200 человек.