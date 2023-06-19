ЕС приветствовал призыв отказаться от российского СПГ

Симсон по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики сообщила также, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к зиме и безопасность поставок голубого топлива. По ее словам, ЕС продолжать снижать объемы закупок газа у России. Она признала, что поставки СПГ пока не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. При этом поставки российского СПГ Симсон, не уточняя цифр, назвала «ограниченными», передает ТАСС.