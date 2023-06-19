ЕС приветствовал призыв отказаться от российского СПГ

Еврокомиссар Симсон: ЕС приветствует призыв ряда стран не закупать СПГ у России
Европейский союз приветствует призыв ряда членов содружества к компаниям отказаться от закупок у России сжиженного природного газа, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Симсон по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики сообщила также, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к зиме и безопасность поставок голубого топлива. По ее словам, ЕС продолжать снижать объемы закупок газа у России. Она признала, что поставки СПГ пока не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. При этом поставки российского СПГ Симсон, не уточняя цифр, назвала «ограниченными», передает ТАСС.
Между тем накануне глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что Евросоюз согласен на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на давление со стороны США.