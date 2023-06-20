В Польше обвинили Россию в росте инфляции в стране. При этом польское правительство не видит очевидных проблем в экономике и политике государства, и просто перекладывает всю вину на российскую сторону. Об этом пишет Do Rzeczy.

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В публикации отметили, что польские власти все свои неудачные экономические решения начали перекладывать на действия Москвы и спецоперацию на Украине. Кроме того, по заявлениям некоторых польских политиков, рост инфляции в стране также является результатом влияния России.

По данным издания, раньше президент страны Анджей Дуда и другие чиновники брали на себя ответственность за рост цен. При этом объясняли это все тем, что в мире выросла стоимость топлива и из-за этого подскочили цены в магазинах. Однако сейчас риторика политиков изменилась и во всех негативных последствиях в стране виновата Россия.

Автор публикации напомнил, что инфляция в Польше была одной из самых высоких в Европе в 2021 году, то есть еще до начала спецоперации России на Украине. В декабре 2021 года Польша занимала третье место с результатом в 8%. Выше рост цен был лишь в Эстонии (12%) и Литве (10,7%).