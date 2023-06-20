Венгрия и Сербия договорились о нефтепроводе

Будапешт и Белград подписали меморандум о строительстве нового нефтепровода от венгерской части нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости.

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В подписании документа в поселке Палич поблизости от границы с Венгрией принимают участие президенты двух стран — Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьер-министры — Ана Брнабич и Виктор Орбан.

Непосредственно документ подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует подписать с Сербией соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами.