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Венгрия и Сербия договорились о нефтепроводе

Будапешт и Белград подписали меморандум о строительстве нового нефтепровода от венгерской части нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости.

Венгрия и Сербия договорились о нефтепроводе
© Газета.ru

В подписании документа в поселке Палич поблизости от границы с Венгрией принимают участие президенты двух стран — Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьер-министры — Ана Брнабич и Виктор Орбан.

Непосредственно документ подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует подписать с Сербией соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами.

До этого Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от «Дружбы», которая проходит на территории Венгрии. По его словам, власти Венгрии помогли Сербии разместить на хранение газ в венгерских хранилищах.

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