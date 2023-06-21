$84.23+0.2592.07+0.28

Замглавы ЕК заявил, что Украина может заменить Россию для ЕС в поставках важного сырья

Украина для Евросоюза может полностью заменить поставки российского критически важного сырья. Такое заявление сделал Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию, чьи слова в среду приводит европейское издание Politico.

Замглавы ЕК: Украина может заменить Россию для ЕС в поставках сырья
© globallookpress.com

"Если вы посмотрите на критически важное сырье, то у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов. Она может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу", - приводит издание слова Шефчовича.

Он также считает, что Украина могла бы стать крупным центром хранения энергоносителей, сообщает Politico.

"У Украины есть самые большие подземные хранилища газа в Европе - 33 млрд куб. м, прямо на границе со Словакией. Потенциал там огромен", - заявил Шефчович изданию.

Он также подчеркнул, что водород "может быть очень важным стратегическим активом для энергетической безопасности ЕС", сообщает Politico.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители