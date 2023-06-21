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Блинкен уточнил объем нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи. Об этом он сообщил на конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны. Трансляцию ведет Reuters.

Блинкен уточнил объем нового пакета военной помощи Украине
© Газета.ru

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд», — сказал Блинкен.

Он также отметил, что около $520 млн будет инвестировано на восстановление энергетики.

Накануне Блинкен анонсировал выделение нового пакета военной помощи для Украины, однако не назвал конкретную сумму. Он также снова подчеркнул, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон пересчитал военную помощь Украине и заявил, что США могут выделить Киеву еще $6 млрд.

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