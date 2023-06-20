ООН продолжит работу с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки

«Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен находится в контакте с правительствами западных стран, а также с различными компаниями для понимания того, что можно сделать для ускорения движения российского экспорта. Есть ряд вещей, ряд рычагов, которые просто не находятся в нашем распоряжении. Некоторые связаны с различными озабоченностями различных компаний, которые обеспокоены тем, возможно или нет проведение транзакций», – пояснил он.