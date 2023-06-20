ООН продолжит работу с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация продолжает работу с Россией и Украиной для продления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об (экспорте) российского продовольствия и удобрений. Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», – заявил он.
Хак также добавил, что ООН контактирует со странами Запада по вопросу выполнения российской части договоренностей.
«Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен находится в контакте с правительствами западных стран, а также с различными компаниями для понимания того, что можно сделать для ускорения движения российского экспорта. Есть ряд вещей, ряд рычагов, которые просто не находятся в нашем распоряжении. Некоторые связаны с различными озабоченностями различных компаний, которые обеспокоены тем, возможно или нет проведение транзакций», – пояснил он.
По словам Хака, ООН утверждает, что экспорт российского зерна не подпадает под санкции. Кроме того, организация также указала на способы свободного обеспечения экспорта.
«Но некоторые из этих решений находятся за пределами нашего обзора», – добавил он.
Помимо этого, Хак также прокомментировал заявление МИД России о том, что Москва оставляет вопрос о действии меморандум по способствованию экспорту российской продукции на усмотрение ООН. По его словам, организация работает над тем, чтобы все соглашения в рамках сделки продолжали функционировать.
«Мы стараемся сделать так, чтобы и меморандум о взаимопонимании, и черноморская зерновая инициатива продолжали функционировать», – заявил Хак.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днём окончания действия зерновой сделки.